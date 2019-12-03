كيف تتخلص من "حموضة المعدة" من دون الحاجة إلى شراء الدواء؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الخليج 365: Advertisements عاني كثيرون حموضة المعدة أو حرقتها، وهي مشكلة تصيب معظم الناس، باختلاف شرائحهم، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن المشكلة يمكن حلها.



ويرى خبراء تغذية وأطباء، أن مشكلة الحموضة يمكن حلها، عبر اتباع نظام غذائي صحي بأطعمة مختارة بعناية، والتخفيف قدر الإمكان من الوجبات الدسمة.



كما تشير دراسات، إلى أن الحد من الأحماض في الوجبات الغذائية، قادر على تخفيف أعراض الارتجاع، مثل السعال وبحة الصوت، وكذلك الشعور بالتخمة.



ومن الناحية الغذائية، يجب الحرص على تناول الأطعمة، التي تحتوي على نسبة قليلة من المواد المضافة، والخالية من مواد كيميائية أو حافظة.



ويعد النظام النباتي الغني بالألياف، أفضل أنواع الأنظمة الغذائية لمرضى الحموضة، الذين يعانون مشكلة ارتجاع المريء.



كما يساعد الابتعاد عن المواد المنبهة أو الكافيين، كثيرا الذين يعانون من هذه المشكلة.



ويحذر خبراء التغذية، من التدخين أثناء وبعد تناول الطعام، لأنه يتسبب في حرقة وحموضة المعدة.

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