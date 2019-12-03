إختتام الدورة الثانية الخاصة بممارسة الصناعات الدوائية في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

اختتمت اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن فعاليات الدورة التدريبية الثانية الخاصة بممارسة الصناعات الدوائية الجيدة التي نظمتها الهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية وفقا واشتراطات منظمة الصحة العالمية ودساتير الادوية العالمية والسلطات في الدول المرجعية .

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وتلقى ثلاثون صيدلاني من كوادر الهيئة في المركز الرئيسي بعدن وفروعها في حضرموت وتعز والحديده على مدى عشرين يوماً معارف نظرية وتطبيقية ذات صلة بنظام المياه في الصناعات الدوائية وكذا نظم الهواء .

في الختام، حث المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من معلومات على صعيد الواقع العملي .. لافتا الی ان الهيئة تخطط لتنظيم برنامج تدريبي مماثل يستهدف كادرات المختبر لاسيما بعد التحديث الحديث الذي طال المختبر خلال العام والتفكير الجدي برفده باجهزة اخری وبتمويل ذاتي لتعزز من عمله وجودة مخرجاته وبما يؤدي الی ضمان سلامة الدواء والمواطن .