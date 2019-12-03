شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة ارياف المكلا تدشن حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

تحت شعار "فلذات اكبادنا امانة في اعناقنا", دشن مدير عام مديرية أرياف المكلا الاستاذ "احمد سليمان العكبري", بمعية مدير مكت الصحة بالمديرية الاستاذ "طالب باقديم" صباح اليوم الاثنين, بمنطقة اللصب بمديرية أرياف المكلا, الحملة الوطنية والوقائية للتحصين ضد مرض الدفتيريا وذلك من سن 45يوما وحتى 15 عاما .



وبدأ التدشين بكلمة لمدير عام مديرية ارياف المكلا الاستاذ "احمد سليمان العكبري" , شكر فيها مكتب الصحة بالمديرية ممثلا بمدير مكتب الصحة الاستاذ "طالب باقديم" على حرصهم الشديد في حماية كافة أبناء مديرية ارياف المكلا من الامراض الخبيثة, مشيرا الى اهميه هذه الحملة في الحفاظ على صحة ابناء المديرية , حاثا جميع الاهالي بالذهاب بأبنائهم الى المراكز الصحية بكل منطقة من مناطق مديرية ارياف المكلا .

وأوضح "احمد سليمان العكبري" الى ضرورة تسهيل العمل لد كافة الفرق المتحركة للتحصين في الحملة الوقائية ضد مرض الدفتيريا , علما ان هذه الحمله تستهدف الطلاب في المدارس والوحدات الصحية.

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كما قال مدير مكتب الصحة بمديرية ارياف المكلا كلمة شكر وترحيب لمدير عام المديرية في تسهيل العمل ,مرحبا بجميع الشخصيات الاجتماعية , ومدراء البرامج في مكتب الصحة بالمديرية , وكذا مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية ارياف المكلا ومدير مدرسة اللصب, في تسهيليهم للحملة الوقائية ضد مرض الدفتيريا في مدارس المديرية.

واوضح "طالب باقديم" ان هذه الحملة تأتي عقب انتشار لمرض الدفتيريا في بعض مناطق من ساحل حضرموت منها مديرية حجر, وبعض مديريات الساحل .

فيما بين مدير مكتب الصحة بمديرية ارياف المكلا, ان هذا المرض عبارة عن مرض بكتيري خطير معدي وقاتل , مشيدا بضرورة اهتمام الاهالي بتقديم كافة التسهيلات لجميع فرق التحصين المتحركة في عموم مناطق المديرية بان يستهدفوا ويصلو الى جميع الاطفال في ربوع مناطق مديرية ارياف المكلا.

حضر التدشين مدير عام مديرية أرياف المكلا الاستاذ "احمد سليمان العكبري", ومدير مكت الصحة بالمديرية الاستاذ "طالب باقديم" ,مسؤول التحصين الاخ "عوض بانصيب"، ومسؤول التثقيف والاعلام الصحي "محمد بازبيدي", ومنسق الترصد الالكتروني الاخ "محمد باعلوي", ومسؤول التغذية بالمديرية "محمد باصالح", وعدد من اهالي منطقة اللصب.

الجدير ذكره ان فريق التثقيف بمكتب الصحة بالمديرية برئاسة الاخ "محمد بازبيدي" , قام بالتوعية والارشاد بالحملة الوقائية للتحصين ضد مرض الدفتيريا في مناطق مديريه الارياف ( اللصب – وادي حمم – الغياضة).