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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين في المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
رصد مراسل "الخليج 365" مساء اليوم الإثنين، اسعار بيع وشراء العملات في مصارف مدينة المكلا.
وشهد الريال اليمني انهيار كبيرا منذ مطلع الأسبوع الماضي ،فيما يتواصل انهياره حتى هذا اليوم، دون اي موشرات ايجابية.
وفيما يلي ننشر أسعار بيع وشراء العملات قي مدينة المكلا لمساء هذا اليوم، بحسب مصدر مصرفي، وجاءت كالتالي:
السعودي: 155
الدولار : 589
الدرهم : 157
اسعار البيع
السعودي: 156
الدولار : 594
الدرهم : 158
* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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