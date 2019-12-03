تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم الإثنين في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

رصد مراسل "الخليج 365" مساء اليوم الإثنين، اسعار بيع وشراء العملات في مصارف مدينة المكلا.



وشهد الريال اليمني انهيار كبيرا منذ مطلع الأسبوع الماضي ،فيما يتواصل انهياره حتى هذا اليوم، دون اي موشرات ايجابية.

وفيما يلي ننشر أسعار بيع وشراء العملات قي مدينة المكلا لمساء هذا اليوم، بحسب مصدر مصرفي، وجاءت كالتالي:

السعودي: 155

الدولار : 589

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الدرهم : 157

اسعار البيع

السعودي: 156

الدولار : 594

الدرهم : 158

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.