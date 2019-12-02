شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أمر ملكي عاجل بشأن الحرس الوطني السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، أمرا ملكيا، بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.



وإنفاذا للأمر الملكي، قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

جديد الخليج 365:

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وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، على هذه الثقة الملكية "التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق".

من جهتهم، عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ووزير الحرس الوطني على هذه الثقة في ظل دعمهم اللا محدود والذي يحظى به جميع منسوبي القطاعات العسكرية.