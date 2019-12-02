شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على قيمة الساعة التي يرتديها عيدروس الزبيدي بعد عودته من السعودية...(صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال خبراء اقتصاديون أن الساعة التي ظهر بها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي تحمل أسم ماركة "أنطوان لوكولتر " والتي تعد من اغلى اسعار الساعات في العالم لما تحتويه من مواد ذات قيمة عالية تتنوع بين الذهب والألماس والصلابة والاناقة والشكل الرياضي . جديد الخليج 365: Advertisements ويصل أسعار ساعات جيجر لوكولتر تبدأ من حوالي 4000 دولار (حوالي 15000 ريال يعودي) ويمكن أن تصل إلى أكثر من مليون دولار (حوالي 3.750 مليون ريال سعودي) مثل ساعة Hybris Mechanica a Grande Sonnerie التي تُباع بسعر حوالي 1474070 دولار (حوالي 5527760 ريال سعودي)، وهي تحتوي على ما لا يقل عن 1300 جزء.

كان “أنطوان لوكولتر” قد قام بتأسيس هذه الشركة عام 1833، وقد أحدثت هذه الساعات السويسرية ثورة في صناعة الساعات خلال السنوات بابتكاراتها المتميزة، فقد أدخلت الشركة أصغر عيار ساعات في العالم وصممت ساعة اليد الأكثر تعقيدًا بالإضافة لتصميمها أول ساعة في العالم بدون مفتاح جانبي والتي اعتمدت على قطعة صغيرة يمكن ضغطها تسمح للرافعة بالتغيير من وظيفة إلى أخرى.

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