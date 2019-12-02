وكيل أول محافظة حجة يطلع على خطة مواجهة حمى الضنك والملاريا بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تفقد وكيل أول محافظة حجة ناصر دعقين، اليوم، سير العمل في مركز الجعدة الصحي التابع لمركز الملك سلمان للاعمال الاغاثية والإنسانية، للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المديريات المحررة شمال محافظة حجة.



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واستمع الوكيل مع مدير مركز الجعدة الطبي ومدراء عموم حيران وميدي، لخطة مواجهة حمى الضنك والملاريا، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المديريات ميدي وحيران وحرض وبني حسن شمال عبس.

واطلع دعقين من مدير مركز الجعدة الطبي الدكتور محمد عبدالحميد، لآلية عمل المركز الصحي وعدد الحالات التي يستقلبها بشكل يومي، بالإضافة إلى تسيير عدد من فرق الرش الضبابي إلى كل المنازل.

وشدد الوكيل على توحيد الجهود للحد من مسببات الأوبئة والأمراض المعدية على مستوى القرى والعزل في المديريات المحررة، مثمناً الجهود الإنسانية لمركز الملك سلمان، وما يقوم به فريق المركز الصحي في استقبال ومعالجة الحالات المرضية على مدار الساعة.