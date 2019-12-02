شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

نائب الرئيس ورئيس الوزراء يهنئان باليوم الوطني لدولة الامارات الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439142/ مصادر تكشف ﻟ “الخليج 365” تسجيل 5 اصابات بمرض الدفتيريا في حضرموت الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439129/ عاجل .. قيادة اللواء 35 مدرع تعلن عدم وفاة العميد عدنان الحمادي الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439127/ من اغتال العميد عدنان الحمادي ؟ الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439125/ تعرف رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الثلاثاء الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439122/ من هو العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع ؟! الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439121/ سلطان البركاني يعلن رسمياً إستشهاد العميد عدنان الحمادي الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439120/ شاهد .. أبناء عدن يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439119/ إماراتيون في اليوم الوطني لبلادهم: الاتحاد راسخ ولن يتزحزح عن أهدافه واسعاد شعب الإمارات الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439118/ بدء أعمال المؤتمر العلمي الأول لمناقشة المستقبل الإقتصادي لمدينة عدن الإثنين 2 ديسمبر 2019 Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/439117/ اللجنة المكلفة باعداد تصور لتكريم الفنانين تعقد اجتماعاً لها بالمكلا الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439161/ نظافة ساحل حضرموت تضبط مخالفين قاموا بقطع اشجار للزينة من شوارع المكلا الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439159/ الجريري يلتقي وفد منظمة الصحة العالمية مكتب عدن الزائر لحضرموت الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439158/ معهد العلوم الصحية بالمهرة يحتفل بتخرج دفعة "لمسة طبيب لوطن جريح" الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439157/ شركة النفط فرع المهرة تختتم الدورة التدريبية الخاصة بمواصفات المواد البترولية الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439155/ البرنامج السعودي يدشن مشاريع تنموية في الجوف الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439154/ رئيس الوزراء ينعى استشهاد البطل الجسور والقائد المحنك العميد عدنان الحمادي الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439152/ رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439151/ رئيس الوزراء يعزي بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439149/ الرئيس هادي يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز الإثنين 2 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439147/

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