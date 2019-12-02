شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يلتقي قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - أبين

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بمحافظة أبين.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة على ضوء التطورات الأخيرة، والترتيبات الجارية لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بموجب اتفاق الرياض.

وشدد اللقاء على أهمية مضاعفة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة لأدائها والقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطنين رغم الظروف الاستثنائية والصعبة.

وقدمت السلطة المحلية مصفوفة مشاريع، حيث وجه رئيس الوزراء وزارة الإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة بدراستها والرفع بالمشاريع العاجلة وذات الأولوية لاعتمادها من قبل الحكومة.

ونوه رئيس الوزراء بالدور المحوري للسلطة المحلية، في تماسك الأداء وتقديم الخدمات ونشر الطمأنينة بين المواطنين، معربا عن تقديره وشكره لهذا الدور الوطني الشجاع الذي قامت به السلطة المحلية دون ضجيج.

وقال "كنا بدأنا بالعمل مع المحافظة في عدد من المشاريع الهامة، واشتغلنا على تمكين السلطة المحلية لتأدية دورها في التعليم والطاقة والمياه والصحة، لكن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن وابين علقت هذه الجهود ووجهتها في طرق مختلفة، الآن الحكومة عادت الى عدن ولدينا مصلحة جميعا في إنجاح اتفاق الرياض بحيث توجه الجهود جميعها نحو البناء".

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وأضاف" هذا الاتفاق والذي لولا جهود فخامة الرئيس وحكمته ودعم المملكة العربية السعودية ورعايتها لم يكن لينجح، وأي أصوات تحاول ان تنتقص أو تنقض الاتفاق هي أصوات تحارب المواطن وتستهدفه بشكل مباشر، لأن البديل هو الاحتراب الداخلي والدمار".

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى إدراك الحكومة وتفهمها لصعوبة وضع الخدمات خاصة الكهرباء في ابين في الوقت الراهن.. مؤكدا ان الحكومة تعمل بكل جهدها للتغلب على الإشكالات الحالية والمتمثلة في عدم توفر الوقود للمحطات.

وشدد رئيس الوزراء، ان احتكار بعض الشركات لسوق الوقود وفرضها شروط مجحفة على الدولة أمر لا يمكن السكوت عنه.. مؤكدا ان الحكومة، تدخلت بصورة حازمة وتعمل على تصحيح هذا الوضع بتوفير بدائل أخرى وحلول مستدامة وبشفافية، وبدعم مباشر من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وبما يضع حد لمعاناة المواطنين في توفر الوقود سواء للكهرباء أو للمحطات وبأسعار معقولة وتنافسية.. لافتا الى ان توجيهات فخامة الرئيس للحكومة واضحة فيما يتعلق بعدم التهاون مع اي تلاعب يمس قوت المواطنين واحتياجاتهم الرئيسية، والخدمات الأساسية المتصلة بمعيشتهم وحياتهم اليومية.

وقال "ساعات الانطفاء زادت ونحن نعتذر للمواطنين في ابين وفي عدن عن هذا، لكن في القريب العاجل وبدعم المواطنين لإجراءات الحكومة سيتحسن الوضع بصورة ملحوظة" .

ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى نشر الطمأنينة بين الناس، مؤكدا ان إجراءات الحكومة تتجه نحو تحسين الخدمات وانتظام الرواتب في جميع القطاعات.

من جانبه استعرض محافظ أبين اللواء أبوبكر سالم، أوضاع المحافظة والمشاكل القائمة في عدد من القطاعات خاصة الكهرباء والصحة و التعليم والمياه والصرف الصحي والاتصالات.. موضحا انه تم صياغة مصفوفة توضح الاحتياجات العاجلة، وعلى استعداد لمناقشتها مع الحكومة بحيث يتم إقرار المشاريع بحسب الأهمية.

وأشار الى انه وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت فيها المحافظة الا ان السلطة المحلية تعمل وتقوم بجهود كبيرة.. منوها بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة مشكلة الوقود والكهرباء.