شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : حقيقة مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عيدروس الزبيدي : يلتقي قائد لواء حماية المنشآت فمباذا وجهه وكيف رد الأخير؟ بيان عاجل يقطع الشك باليقين الان لقيادة اللواء 35مدرع يكشف مصير عدنان الحمادي في ذكرى مقتل الرئيس الراحل صالح ’’حزب الاصلاح’’ يدعو لوحدة الصف وتجاوز الحسابات الصغيرة عاجل ومباشر من محلات الصرفة .. انهيار مخيف للريال اليمني .. وصعود جنوني للدولار والريال السعودي ويصلان الي هذا السعر الان في صنعاء وعدن قبل ختام اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : حقيقة مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.