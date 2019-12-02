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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : اللواء 35مدرع يقطع الشك باليقين ويكشف عن مصير الحمادي (تفاصيل)

للشعب اليمني والجمهورية.. ‏الطود العظيم الذي وقف راسياً في خوض أول معركة بمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية بكل بسالة يرحل اليوم إلى ربه شهيدا بأيادي أثمة. خلودا أبديا قائدنا الكبير .. ولا نامت أعين الجبناء. جديد اب برس : Advertisements ​ صادر عن اعلام اللواء35 مدرع شرعية

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