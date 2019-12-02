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صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول دولي يفضح هادي والحوثي ويجعل اليمنيين شمالا وجنوبا يدعون عليهم بالموت والهلاك وان يعجل بزوالهم ويحرقهم في الارض قبل السماء ( شاهد ماكشفه المسؤول الدولي )

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