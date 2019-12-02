شكرا لمتابعة خبر عن مهدي المشاط يصعق الجميع بقرار فاضح ومحرم شرعا ضد النساء الارامل صدم كل اليمنيين وشيوخ القبائل مذعورين وجبناء ويلتزمون الصمت ( نص القرار الفاضح ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مهدي المشاط يصعق الجميع بقرار فاضح ومحرم شرعا ضد النساء الارامل صدم كل اليمنيين وشيوخ القبائل مذعورين وجبناء ويلتزمون الصمت ( نص القرار الفاضح )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهدي المشاط يصعق الجميع بقرار فاضح ومحرم شرعا ضد النساء الارامل صدم كل اليمنيين وشيوخ القبائل مذعورين وجبناء ويلتزمون الصمت ( نص القرار الفاضح ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.