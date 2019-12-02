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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفديو....الحكم يقهر 30 مليون يمني ويلغي هدف يمني محقق ضد المنتخب العراقي سجله النجم عبد الواسع المطري ( فيديو للهدف الملغي وسبب الغائه )

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