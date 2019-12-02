شبوة: إقرار مناقصة مشروع استكمال مطار عتق بتكلفة 185 مليون ريال

أقرت لجنة المناقصات بمحافظة شبوة، اليوم الاثنين، مناقصة مشروع استكمال مطار عتق الدولي بتكلفة 185 مليون ريال. جاء ذلك خلال اجتماعها برئاسة محافظ شبوة رئيس اللجنة محمد بن عديو، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما أقرت اللجنة، التوقيع الفوري على عقود تنفيذ ثلاثة مشروعات لبناء بوابات رئيسة على مداخل مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بأكثر من 271 ألف دولار.



ووجهت اللجنة، بتشكيل لجنة طبية مختصة لتقديم دراسة بعروض احتياجات غرفة عمليات المناظير بالمستشفى الخيري التخصصي لأمراض الكلى والمسالك البولية بمدينة عزان بمديرية ميفعة.



ووافقت على شراء ثلاثة أجهزة طبية متنوعة، اثنان منها لمستشفى بيحان والثالث لمستشفى المصينعة الريفي بمديرية الصعيد، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي عشرين ألف دولار.



وأشاد بن عديو، بجهود اللجنة وإقرارها للمشاريع التنموية والخدمية في شبوة .. موجهاً بضرورة معالجة المشكلات المالية التي تواجه المستشفى التخصصي والخيري في عزان.



وشدد على ضرورة تشغيل المستشفى التخصصي بأسرع وقت ممكن، مبدياً الاستعداد لدعم الموازنة التشغيلية للمستشفى مؤقتاً، مؤكداً مواصلة دعم مختلف المستشفيات العامة بالأجهزة الطبية الحديثة والضرورية لتطوير خدماتها الطبية.



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