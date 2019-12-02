شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معهد العلوم الصحية بالمهرة يحتفل بتخرج دفعة "لمسة طبيب لوطن جريح" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

احتفل اليوم الاثنين، معهد العلوم الصحية بمحافظة المهرة، بتخرج دفعة "لمسة طبيب لوطن جريح" من تخصصي مساعد طبيب وتمريض عام، بحضور وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد الجعفري، ووكيل المحافظة الشيخ صالح عليان.



وفي الاحتفالية التي أقيمت برعاية المحافظ رئيس المجلس المحلي، الشيخ راجح باكريت، بقاعة ديوان محافظة المهرة، بالعاصمة الغيضة، عبر وكيل أول محافظة المهرة، مختار الجعفري، عن سعادته بالحضور ومشاركة خريجي معهد العلوم الصحية فرحتهم بالتخرج.

وأشار إلى أن الخريجين سيكونون رفدا للقطاع الصحي بالمهرة ومختلف محافظات الوطن، لافتا إلى أن السلطة المحلية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي لما يمثله من أهمية في حياة المواطنين.

وذكر أن إدارات الصحة في مختلف المحافظات تشيد بالكوادر التي تخرجت من معهد العلوم الصحية، مباركا للخريجين بمناسبة تخرجهم، متمنيا لهم مستقبل حافلا بالنجاح.

وأوضح أن الجميع يلحظ تحسنا ملحوظا في الخدمات الصحية بالمهرة إثر الاهتمام بهذا القطاع من قبل السلطة المحلية ودعمها له إضافة إلى الجهود التي يبذلها مكتب الصحة والكوادر الطبية.

من جانبه قال مدير معهد العلوم الصحية بمحافظة المهرة، محمد سالمين بن ماضي، إن الاحتفال اليوم بتخرج الدفعة الثامنة من تخصص مساعد طبيب والدفعة 26 من تخصص تمريض عام يأتي تزمنا مع احتفالات اليمن بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 من نوفمبر.

وشكر السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة المحافظ الشيح راجح باكريت، عن اهتمامها ودعمها للمعهد الذي يعد الشريان النابض لمكتب الصحة والسكان من خلال رفده بكوادر صحية مؤهلة.

ودعا الجهات المعنية إلى الاهتمام بالخريجين من أبناء المحافظة وتأهليهم للدراسات الجامعية التخصصية والفنية.

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وطالب الخريجين بتطبيق ما تعلموه في الميدان وممارسة مهامهم بالشكل المطلوب.

وناشد السلطة المحلية والجهات المعنية بالاهتمام بالمعهد وتقديم كافة الإمكانيات واستكمال البنية التحتية وتوفير الاعتمادات المالية.

من جهته ألقى كلمة الخريجين، الخريج عبدالرحمن العقاب، وجه من خلالها الشكر لأسر الخريجين وإدارة المعهد والمعملين على جهودهم المبذولة خلال مشوارهم الدراسي.

وأكد أن الخريجين من دفعة لمسة طبيب لوطن جريح، سيلتحقون بميدان العمل لخدمة وطنهم وأهلهم ومجتمعهم.

وتخلل الاحتفالية وصلات فنية وأخرى من التراث المهري، ونالت إعجاب الحضور.

وفي ختام الاحتفالية، كرمت إدارة المعهد راعي الاحتفالية السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ باكريت، والجهات المساهمة والداعمة، وأوائل الطلاب والطاقم الإداري والمعلمين بالمعهد وكافة الخريجين.

حضر الاحتفالية مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان، عوض مبارك سعد، ومدير مستشفى الغيضة المركزي، محسن بلحاف، ومدير عام الشؤون المالية بديوان المحافظة، عدنان بادينار، ونائب مدير معهد العلوم الصحية، صالح أحمد الحامد، ونائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأولية الدكتور مبارك بن مزيون، وهيئة التدريس بالمعهد وجمع غفير من أهالي وزملاء وذوي الخريجين.