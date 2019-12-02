شركة النفط فرع المهرة تختتم الدورة التدريبية الخاصة بمواصفات المواد البترولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اختتم يوم السبت، الدورة التدريبية التي نظمها فرع شركة النفظ اليمنية بالمهرة التي هدفت للتعريف بمواصفات المواد البترولية ووقود الطيران لفنيي المختبر وموظفي وحدة تموين الطائرات حيث أستمرت الدورة لمدة يومين .

Advertisements

تعرف المشاركين في الدورة على المواصفات الخاصة بالمواد البترولية والوقود وعن العناصر المكونه لها ونسبة كميات هذه العناصر الداخلة في تركيبة هذا المواد والآثار الناجمة في حالة الزيادة أو النقصان لهذه المكونات سواء على المنشآت أو أثناء الاستهلاك من قبل المستخدم ، وقد حاضر في هذة الدورة المهندس/ عبدالفتاح اسماعيل مسعود نائب مدير منشآت البريقه بفرع شركة النفط عدن .

تأتي هذة الدورة ضمن اهتمام إدارة فرع الشركة لتأهيل الكادر الإداري والفني ورفع قدراتهم ، حيث قامت فرع شركة النفط بالمهرة مؤخراً بفتح عدد من الأقسام المهمة في عمل الفرع ومنها قسم المختبر ورفده بالكوادر المختصة وكذا توفير العديد من الأجهزة التي تستخدم في عمليات فحص العينات ، لتسهيل عمل القسم وتقديم خدمة افضل .