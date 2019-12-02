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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة النفط فرع المهرة تختتم الدورة التدريبية الخاصة بمواصفات المواد البترولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
اختتم يوم السبت، الدورة التدريبية التي نظمها فرع شركة النفظ اليمنية بالمهرة التي هدفت للتعريف بمواصفات المواد البترولية ووقود الطيران لفنيي المختبر وموظفي وحدة تموين الطائرات حيث أستمرت الدورة لمدة يومين .
تعرف المشاركين في الدورة على المواصفات الخاصة بالمواد البترولية والوقود وعن العناصر المكونه لها ونسبة كميات هذه العناصر الداخلة في تركيبة هذا المواد والآثار الناجمة في حالة الزيادة أو النقصان لهذه المكونات سواء على المنشآت أو أثناء الاستهلاك من قبل المستخدم ، وقد حاضر في هذة الدورة المهندس/ عبدالفتاح اسماعيل مسعود نائب مدير منشآت البريقه بفرع شركة النفط عدن .
تأتي هذة الدورة ضمن اهتمام إدارة فرع الشركة لتأهيل الكادر الإداري والفني ورفع قدراتهم ، حيث قامت فرع شركة النفط بالمهرة مؤخراً بفتح عدد من الأقسام المهمة في عمل الفرع ومنها قسم المختبر ورفده بالكوادر المختصة وكذا توفير العديد من الأجهزة التي تستخدم في عمليات فحص العينات ، لتسهيل عمل القسم وتقديم خدمة افضل .
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