البرنامج السعودي يدشن مشاريع تنموية في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الجوف

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، عدداً من المشاريع التنموية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والطرق في محافظة الجوف، كما وقع البرنامج السعودي، عقوداً مع منفذي مشروعي سفلتة شوارع مدينة الحزم وترميم عدد من المدارس بالمدينة تحت إشراف السلطة المحلية.



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وأكد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، أهمية المشاريع التي من شأنها المساهمة في تحسين الجانب التنموي، كما أكد حرص السلطة المحلية في الجوف على تقديم كافة التسهيلات للبرنامج السعودي من أجل تنفيذ المشاريع، متمنياً من البرنامج تقديم المزيد من الدعم لمحافظة الجوف.

وأعرب الحاشدي، عن شكر السلطة المحلية في الجوف للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نظير دعمها السخي .. منوهاً بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من خلال دعم وتنمية محافظة الجوف.

من جهته قال مندوب البرنامج السعودي المهندس مشاري البلوي، إن البرنامج سينفذ عدد من المشاريع في قطاعات الصحة والتربية والمياه والطرق، وذلك ابتداءاً من مطلع الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن هناك مشاريع قادمة سيتم تنفيذها بمحافظة الجوف.