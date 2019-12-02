رئيس الوزراء ينعى استشهاد البطل الجسور والقائد المحنك العميد عدنان الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

نعى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الحزن والأسى استشهاد البطل الجسور والقائد المحنك العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، الذي طالته أيادي الغدر والإجرام الإرهابية الآثمة، بعد ان كان له الشرف في إطلاق شرارة المقاومة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز، وسطر بحنكة وشجاعة ملاحم بطولية في معركة استعادة الدولة والشرعية والدفاع عن الجمهورية حتى استشهاده.



وأشاد رئيس الوزراء في بيان نعي باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بالدور البطولي المشهود للشهيد الحمادي في مواجهة الانقلاب والمعارك التي قادها بكفاءة واقتدار وتصديه الشجاع متقدما الصفوف الأولى لمواجهة أعداء الثورة والجمهورية.. مؤكدا ان اليمن وشعبها خسرت برحيله واحدا من قادتها الأبطال ورموزها العسكرية البارزة التي تشهد لها ميادين الشرف والبطولة، وجبهات القتال والمواجهة والصمود في وجه المليشيا الانقلابية الطائفية.

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واعتبر الدكتور معين عبدالملك، السجل الحافل للشهيد العميد عدنان الحمادي، وإسهاماته الكبيرة طوال مسيرته العسكرية لخدمة امن واستقرار الوطن محل فخر واعتزاز للجميع ونموذجا للوطنيين الأفذاذ والأبطال الشجعان الذين لم يدخروا جهدا في سبيل تحقيق رفعة وتقدم وامن واستقرار اليمن.. معربا عن ثقته في ان روح ودماء الشهيد البطل والقائد الهمام الحمادي ستزيد المقاتلين في الجبهات صلابة وقوة وتصميم على مواصلة الدرب في دحر المليشيا الانقلابية ودفن مشروعها الامامي الظلامي والكهنوتي المتخلف الى الأبد، ووأد احلام داعميه في زعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الخليج العربي والمنطقة.

ووجه، الأجهزة العسكرية والأمنية بملاحقة المجرمين القتلة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع، وكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية الغادرة للرأي العام.

وقدم رئيس الوزراء، خالص التعازي وصادق المواساة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وأسرة الشهيد البطل ورفاق دربه، ولكافة أبناء الشعب اليمني العظيم بهذا المصاب الجلل.. سائلا الله العلي القدير ان يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.