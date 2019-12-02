رئيس الجمهورية ونائبه يعزيان في استشهاد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى زكريا و محمد وأكرم عدنان الحمادي عزاهم فيها في استشهاد والدهم العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع.



وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الشهيد الوطنية والعملية وأدواره البطولية في مواجهة التمرد والانقلاب للميليشيا الحوثية الإيرانية .

وقال فخامته:" "ان الوطن برحيل الشهيد العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع خسر رجلاً من أنبل رجالاته ومناضلاً جسوراً ومقداماً شجاعاً ومخلصاً وفياً ورحيله في مثل هذه المرحلة الاستثنائية التي كان له دورا محوريا فيها يمثل خسارة وطنية كبيرة".

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وعبر فخامته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم لأسرة وأقارب الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية بمناقب الشهيد وبطولاته الخالدة في مواجهة فلول الإمامة والكهنوت في مختلف جبهات العزة والكرامة بمحافظة تعز، وإسهاماته الوطنية البارزة مع زملائه من قادة الجيش الوطني في استكمال بناء القوات المسلحة وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن القوات المسلحة خسرت اليوم برحيل الحمادي أحد القادة المحنكين الذين بادروا بالدفاع عن الشرعية ومؤسسات الدولة وقدموا لأجل ذلك التضحيات.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وزملائه وقيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.