شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 - عدن بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

Advertisements وأعرب رئيس الوزراء في البرقية، عن أصدق مشاعر العزاء وخالص المواساة باسمه ونيابة عن الحكومة بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة والحكومة والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.. " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

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