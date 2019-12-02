الرئيس هادي يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.

وعبر الرئيس عن خالص العزاء وصادق المواساة لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأسرة وأقارب الفقيد والشعب السعودي الشقيق بهذا المصاب الأليم .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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