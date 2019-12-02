نائب الرئيس ورئيس الوزراء يهنئان باليوم الوطني لدولة الامارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقيتي تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأهما بمناسبة احتفال بلادهما بذكرى اليوم الوطني.



وأشار نائب الرئيس في البرقية إلى المواقف الأخوية لدولة الإمارات ومساندتها للشرعية ودورها الإغاثي والتنموي.

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وعبر نائب رئيس الجمهورية عن أصدق التهاني والتبريكات للأشقاء في الإمارات بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً أن تتكرر هذه المناسبة مع دوام التقدم والازدهار والنماء لبلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر رئيس الوزراء عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لسموه بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق التقدم والازدهار.

كما بعث رئيس الوزراء برقية مماثلة إلى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.