من اغتال العميد عدنان الحمادي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

تضاربت الأنباء حول حادثة الإغتيال التي تعرض لها قائد اللواء 35 مدرع العميد، عدنان الحمادي، مساء اليوم في مديرية المواسط بمحافظة تعز، وأدت إلى إستشهاده بعد إصابته إصابات شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى .



ونقلت مواقع إخبارية تابعة لحزب الإصلاح، المعروف بعداءه للعميد الحمادي، عن مصادر لم تسمها أن العميد الحمادي أغتيل برصاصات أطلقها شقيقه بعد خلافات خلال تواجده في مسقط رأسه بمنطقة بني حماد مديرية المواسط .

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وقالت تلك المصادر، أن احدى الطلقات أصابت العميد عدنان الحمادي في الرأس، ونقل للمستشفى ولكنه فارق الحياة في الطريق لخطورة الإصابة .

لكن نشطاء ناصريون، إتهموا حزب الإصلاح بالوقوف خلف العملية، كون الحمادي مثل أبرز العقبات التي تقف أمام مشاريعهم التوسعية في محافظة تعز، وأحبط محاولتهم التقدم نحو العاصمة عدن خلال أحداث أغسطس الماضي .

أما رئيس البرلمان، سلطان البركاني، في نعيه للشهيد الحمادي، قال أن "لقي ربه اليوم على ايدى اثمة امتدت اليه غيلة وقتلته غدرا"، وأضاف "وانا لنأمل ان نتعرف على خيوط الجريمة كاملا" .

ويعد العميد عدنان الحمادي احد القادة العسكريين البارزين ، الذين واجهوا الغزو الحوثي على تعز في العام 2015 م ويشغل منصب قائد اللواء خمسة وثلاثين مدرع في تعز ، ومن ابرز القيادات الوطنية على مستوى الوطن بشكل عام.