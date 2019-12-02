مصرع قائد عسكري كبير موالي للإمارات في تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
كشفت مصادر إعلامية عن اغتيال القيادي العسكري في صفوف المرتزقة، العميد عدنان الحمادي، اليوم الاثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة بني حماد، بمديرية المواسط جنوب محافظة تعز.
وقالت المصادر ان اغتيال قائد اللواء 35 مدرع، الحمادي المحسوب على الامارات، تمت عبر شقيقه الذي قام بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته إصابات خطيرة بالرأس.
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل العميد عدنان الحمادي إلى مستشفى الريان بمديرية النشمة، ليفارق الحياة داخل المستشفى.
وتأتي حادثة مقتل الحمادي بعد أيام من زيارته الى محافظة عدن ولقاءه بالقائد السعودي المعين كحاكم عسكري على المحافظات الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.
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