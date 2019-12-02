شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحكومة السرعية في أول تصريح على استشهاد العميد "عدنان الحمادي" (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحمك الله أيها القائد الجمهوري البطل .. خسر الوطن والجيش الوطني اليوم - باستشهاد العميد الركن #عدنان_الحمادي قائد اللواء 35 مدرع - احد قياداته الوطنية المتميزة والشجاعة والسباقة في مواجهة المليشيا الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : الحكومة السرعية في أول تصريح على استشهاد العميد "عدنان الحمادي" (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.