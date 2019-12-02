شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لهذا السبب تم إلغاء الهدف اليمني في شباك العراق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. الحكم يلغى هدف اليمن بالعودة لتقنية فيديو الحكم المساعد ويحتسب خطأ لمصلحة العراق.. والنتيجة اليمن 0-0 العراق.. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع

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