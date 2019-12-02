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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول صورة للرئيس اليمني الراحل "علي صالح" برفقة اولاده وابنته بلقيس ( صورة )

بمناسة الذكرى الثانية لاستشهاده تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس الراحل صالح في بدايه تقلده منصب الرئاسة باليمن. ويظهر الرئيس الراحل مرتديا زيا تقليديا متواضعا وحاضنا لنجله الاصغر وحوله اولاده وابنته الكبرى بلقيس ونجله احمد. جديد اب برس : Advertisements ​

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