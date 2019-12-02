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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : فلكي يمني شهير يكشف عن موعد الأيام الأشد برودة في فصل الشتاء (تفاصيل)

حدد الفكلي اليمني أحمد الجوبي الأيام الأشد برودة في فصل الشتاء موضحا بداية هذه الأيام ونهايتها حسب تقسيمات اليمنيين القدماء

وقال الجوبي في منشور له على صفحته في الفيسبوك رصده "يمن برس" أن أشد أيام الشتاء برودة كما حددها الأباء والأجداد هي 40 يوماً .

جديد اب برس :

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وأضاف أن تلك الأيام تبدأ في يوم 25 ديسمبر من كل عام وتنتهي في اليوم الثاني من شهر فبراير وتتميز هذه الليالي ببرودتها الشديدة نهاراً ومساءً، واستمرار هطول غيثها إن نزلت، وتشكل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر.



كما أوضح أن هذه الأيام قسمت على النحو الآتى :

1 – الليالي البيض مدتها 20 يوماً يشتد فيها البرد وتكثر فيها العواصف «وتحس فيها بدخول فصل الشتاء الذي يباغتك برده في العظام وتنقسم هذه الليالي إلى :

1. الكوالح مدتها 10 ايام وتبدأ صباح يوم 25/ 12 وتنتهى يوم 3 / 1

2.الطوالح مدتها 10 ايام وتبدأ من صباح يوم 4 / 1 وتنتهى مساء يوم 13 / 1

3. الليالي السود وقد سميت بهذا الاسم نظراً لأنها عادة ما تكون ليالي جامدة شديدة البرودة يقترب فيها الناس من مواقد النار وأجهزة التدفئة.

وأشار إلى أن ورغم شدة البرد في هذه الأيام إلا أن المزروعات تأخذ أشكالها وتبرز ورودها وزهورها خلال هذه الفترة لكي تواصل نموها بقية فصل الشتاء وتنقسم إلى :

1.الموالح ومدتها 10 ايام وتبدأ صباح يوم 14 / 1 وتنتهى مساء يوم 23 / 1

1.الصوالح ومدتها 10 ايام وتبدأ صباح يوم 24 / 1 وتنتهى مساء

يوم 2 / 2

وبذلك يكون مجموع ليالي الشتاء البارده 40 ليلة، تليها عشر ليال يتقلب فيها الطقس فعادة تكون دافئة وعادة تكون باردة وتعرف هذه الليالي بإسم ” العزازة “، ثم تتبعها ثلاث ليال شديدة البرودة تبدأ صباح يوم 12 / 2 وتنتهي مساء يوم 14 / 2 وتعرف بإسم قرة العنز

الجدير بالذكر أن مناطق شمال اليمن والسلسلة الجبلية وكذا جبل النبي شعيب يشهد موجة من الصقيع والبرودة لم تشهدها اليمن من قبل خصوصاً في بداية الأشهر المحددة لمواسم البرد.