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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ما لا تعرفه عن الأمير السعودي ”متعب بن عبد العزيز“ الذي تُوفي اليوم.. من هو؟ (تفاصيل)

خبر وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود أعلن عنه الديوان الملكي السعودي، كما تم تداول خبر وفاة الأخ غير الشقيق للملك سلمان بصورة كبيرة على كل المواقع الإخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعية حيث يشغل تفكير الجميع الآن سؤال هام وهو “من هو الأمير متعب بن عبد العزيز الذي تُوفي اليوم في السعودية؟ جديد اب برس : Advertisements ​ من هو الأمير متعب بن عبد العزيز الذي تُوي اليوم في السعودية؟

هو الأمير متعب بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وهو الابن السابع عشر في ترتيب الأبناء الذكور للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، ويعد من كبار أفراد الأسرة الحاكمة حاليا. الأمير الراحل من مواليد 1931، وتُوفي اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا، شغل الأمير الراحل الكثير من المناصب القيادية والهامة، ومنها وزير الشؤون القروية والبلدية. الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود تخرج من جامعة كاليفورنيا الأمريكية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، شغل منصب أمير منطقة مكة، كما تولى منصب وزير المياه والكهرباء، كما شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان على ولايتين. حقائق سريعة عن متعب بن عبد العزيز آل سعود

- السعودية شهدت أول انتخابات للمجالس البلدية خلال فترة توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك عام 2005. - تسلم ابنه منصور وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك عام 2009 بعد استقالة والده. - قدرة ثروته عام 2013، بحوالي 110,100,000 دولار أمريكي. حياة متعب بن عبد العزيز آل سعود الشخصية

متعب بن العزيز آل سعود متزوج من الأمير نورة بنت محمد بن عبدالله بن عبد اللطيف آل الشيخ، وتوفيت عام 2010، عن عمر يناهز 75 عاماً له منها الأميرة نوف وهي متوفاة، والأمير منصور والأميرة مها والأميرة العنود والجوهرة ومضاوي والأمير عبد العزيز. كما أنه متزوج من الأميرة هيا بنت عبدالله بن سعد السديري وله منها الأميرة ولاء، وتزوج من الأميرة لطيفو أحمد السديري ، وتزوج من الأميرة مشاعل بنت عادل بن محمد الفقير وله منها الأميرة سارة، وتزوج من الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن برمان السبيعي وله منها الأميرة صيته.

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