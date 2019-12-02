شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هذا هو الداعي الاسلامي السعودي الذي أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن 4 سنوات بحقه (تعرف عليه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي.

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محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019

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