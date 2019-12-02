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صنعاء - ياسمين الخيامي - استدراج طبيبة في مقتبل العمر ( 27 سنة ) وممارسة الفاحشة معها بالاكراه وخنقها واشعال النيران في جسدها حتى الموت ( شاهد 7 صور فاضحة هزت العالم )

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