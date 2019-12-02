شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نهاية مأساوية لشاب وفتاة أثناء ممارسة الرذيلة في المملكة.. شاهد كيف كانت وعلى يد من؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الخليج 365: Advertisements قعة صادمة لم تتوصل الجهات الأمنية لكل تفاصيلها وملابساتها، بعد العثور على جثة شاب وفتاة عشرينية أسفل عمارة تحت الإنشاء بعد سقوطهما من الدور الخامس.

وفي التفصيل التي أوردتها صحف محلية، فقد اهتزت منطقة تامنصورت في المملكة المغربية، خلال الساعات الأخيرة، بعد واقعة العثور على جثة شاب وشابة قرب ورش بناء .

وتواصل الشرطة العلمية تحرياتها لكشف لغز مصرع الفتاة والشاب العشريني الذي كان برفقتها إثر سقوطهما من فوق سطح العمارة المتواجدة بالقرب من الشطر الخامس، و ذلك بالاستماع إلى مسؤولي الورش، وعمال البناء، لمعرفة تفاصيل الحادث.

في المقابل، فجرت الواقعة تساؤلات عدة حول إن كان الأمر يتعلق الأمر بحادث عرضي أم جريمة قتل بعد ضبطهما.

وألمح رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب والفتاة كانا يمارسان الرذيلة، أعلى العمارة ويبدو أن أحد ضبطهما فقام بالتخلص منهما.

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