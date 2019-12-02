شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. أبناء عدن يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 الخليج 365 إحتفل العشرات من أبناء العاصمة عدن، اليوم الإثنين، باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بمهرجان كرنفالي شهده شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا .

وأرتدى عدد من أبناء عدن المشاركين في الإحتفال الزي الإماراتي فيما رفع المواطنون المحتشدون أعلام دولة الإمارات والعبارات المعبرة عن الوفاء لدور الإمارات . وقال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، "أهالي عدن عاصمة الجنوب العربي يحتفلون باليوم الوطني الإماراتي في شارع الشهيد مدرم بحي المعلا الشارع الرئيسي الذي مشى فيه الشيخ زايد بن سلطان رفقة الرئيس سالمين -رحمهما الله تعالى - .. مؤكداً أن وفاء الجنوبيين مضرب مثل . Advertisements

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