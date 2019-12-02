شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إماراتيون في اليوم الوطني لبلادهم: الاتحاد راسخ ولن يتزحزح عن أهدافه واسعاد شعب الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الشحات غريب

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الإثنين، باليوم الوطني الإماراتي الـ 48، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام، حيث تتزين الإمارات بأعلام الإمارات في كل زاوية استعداداً لهذا اليوم المميز.



ويمثل اليوم الوطني الـ48 مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة التي حققتها خلال الأعوام الماضية، فقد نجحت الإمارات في تخطيطها الاستراتيجي، وواصلت دولة مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام والازدهار في العالم.

وحول اليوم الوطني للإمارات قال الكاتب الإماراتي نبيل حريبي الكثيري في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، إن اليوم الوطني يمثل مناسبة خاصة حيث يبادر شعب الامارات العربية المتحدة بتجديد البيعة لقائد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه ، ذلك الكيان الراسخ الذي اسسه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الامارات في وقت تكالبت قوى اقليمية للنيل من الامارات المتصالحة في ذلك الوقت.

وأكد بأن الاتحاد راسخ وبعون الله ووحدة حكامه لن يتزحزح قيد انملة عن اهدافه واسعاد شعب الامارات ودعم الشعوب الشقيقة والصديقة ضد قوى العدوان والارهاب التي انتشرت حول منطقتنا بنية زعزعة استقرارها والنيل من خيراتها.

وقال عضو جمعية شعراء الإمارات، حسين الحارثي في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، في اليوم الوطني الـ 48 لدولتنا الحبيبة الإمارات أقول إن المغفور له والدنا الشيخ زايد مؤسس الإتحاد كان له نظرة ثاقبة تحققت لصدق نواياه ولحبه لشعبه وهي أن تكون الدولة طموحة بالعلم والمعرفة والتقدّم والحضارة والوصول إلى الفضاء وإلى إسعاد شعبه والوصول الى الرقم "1" في كل المجالات، وقد تحقق الكثير منها وسنصل بإذن الله وبجهود شيوخنا وقادتنا السايرين على خطط المؤسس رحمه الله.

وأضاف المصور سمير قاسم أهني دولة الأمارات وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 48، احتفلنا أمس في إمارة عجمان منطقة التلة بهذه المناسبة العزيزة مع بعض من العروض المسرحية والرقصات الشعبية والأهالي النارية وتم ذلك بحضور الشيخ عبيد بن سهيل آل مكتوم والشيخ عبدالعزيز بن أحمد المعلا

والله يحفظ دولتنا الغالية ويحفظ حكامنا.

وعلقت شيخة محمد سلطان الكعبي على اليوم الوطني للإمارات، حيث قالت بعبق العود ودهنه يمتزج الفرح في يوم بلادي المجيد، قصة تكتمل فصولها كل عام في الثاني من ديسمبر.

وأضافت "الكعبي" حتى الآن أكملنا ال48 عاماً من العطاء والإنجاز ومشاركة العالم بحضارتٍ خطتها أرواحٌ بشغفٍ وجهدٍ ودماءَ ارتوت منها أرضنا الأبية، حتى ارتفع علمنا بين دول العالم ينبؤ بقدوم دولةٍ تحمل مقاييس التنافس للعالمية بجيل واعد وبشعب واحد وبروح تعلو هامتها فوق الثريا وبأحلام لاتخط إلا على الصروح العالية لك دولتي أزف التهاني بيوم ولادة في كل عام تتوهجين به.

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وقال الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم في اليوم الوطني الإماراتي، ونحن على أعتاب عام 2020، ومؤشرات التنموية الإقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد 48 عاماً، فهناك نقلة نوعية خلال العامين المقبلين بحلول 2020، 2021 ، سنعمل حفل اليوبيل الذهبي، لتكملة 50 عاماً على الاتحاد.

وأضاف بأن 2020 الميزانية الاتحادية الكبرى دون عجز منذ التأسيس والذي أعلن عنه مجلس الوزراء الإماراتي، والذي صرح بأن الميزانية الجديدة هي الأعلي منذ تأسيس الإمارات.

وقال الإعلامي خالد بن شيبة العرياني نحن من المملكة العربية السعودية نشارك دولتنا الجارة الاحتفاء بهذا اليوم، ولا ننسى أن نترحم على من وضعوا صدورهم دروعاً في حماية دينهم و أرض المقدسات وحماية أرضهم ودولتهم والوقوف مع اليمن الشقيق في هذه الظروف العصيبة ونصرة أبناؤها فما يقومون به هو أسمى التضحيات في حق الجار على الجار.

وعلقت موزه محمد بوهارون الشامسي على هذه الذكرى، حيث قالت إن الإمارات قصة عشق "شعبَ ، وأرض ، وقآئد"، ولن نجد كلمة شكر للوطن أفضل من قوله تبارك وتعالى ﴿رَبِّ اجعَل هَذَا البَلد آمِناً﴾.

وقال الكاتب محمد شعيب الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، رئيس الهيئة في أبوظبي، يعتبر الاتحاد فخر واعتزاز وكرامة وشرف للمواطن الإماراتي بل لكل مواطن عربي مخلص يحب الوحدة ويحب الخير للشعوب العربية.

وتابع: لن أسرد الخطوات أو اللبنة الأولى في قيام دولة الإمارات فكلنا يعلم تلك الحقبة الزمنية منذ ثمانية وأربعون عاما ولكنني أذكر ما وصلنا إليه في الحاضر وخصوصا في الأعوام الأخيرة، لقد أصبحت الإمارات متواجدة ومعروفة بين الدول العظمى في العالم، وأصبح اسم الإمارات يرمز إلى التسامح والتعايش، أصبحت الإمارات بلد الحداثة والتطور والإنجازات بلد الرفاهية والعيش المشترك، بلد الاستقرار الأمني والمعيشي ومستقبل الأجيال القادم بل أصبحت الإمارات قبلة كل شاب يريد تحقيق ذاته أو أحلامه.

وقال إن تلك الإنجازات المتوالية والتسلسل الزمني كان بتخطيط محكم وتنفيذ غاية في الإتقان، ومدروس بكفاءة عالية من قبل قادة الاتحاد ورموز الدولة (حفظهم الله)، أدى ذلك إلى النجاح المنقطع النظير الذي نلمسه على أرض الواقع ولولا دولة الاتحاد، لما استطعنا الوصول إلى أهدافنا ولا إلى العالمية، بل وصلنا إلى الفضاء كما شاهدنا الإنجاز التاريخي قبل أشهر قليلة.

ويعتبر اليوم الوطني الاماراتي 48 من أبرز وأهم الإحتفالات التي تحتفل بها دولة الامارات العربية المتحدة، وتستمر القيادة الإماراتية بإبداع وتميز فريد من نوعه على مستوى قيادة منظمة ومحكمة للدولة الاماراتية، حيث تعتبر دولة الامارات من أبرز وأهم الدول العربية والخليجية.

ويمثل اليوم الوطني للإمارات للأحتفال بالإنجازات التي حققتها خلال الأعوام الماضية، حيث حرصت حكومة دولة الإمارات على الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر الوطنية، وعملت على أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لاتحاد الدولة وفق رؤية الإمارات 2021.