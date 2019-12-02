تعزيزات عسكرية سعودية تصل الى محافظة عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية السعودية إلى محافظة عدن، جنوبي البلاد. واشارت مصادر إعلامية الى وصول 40 آلية ومدرعة إلى معسكر التحالف في مديرية البريقة غرب عدن، قادما من السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي في محافظة حضرموت شرقي اليمن. Advertisements

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