شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبرز الدعاة السعوديين.. هذا هو عصام العويد الذي أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن 4 سنوات بحقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحد أبرز الدعاة السعوديين.. هذا هو عصام العويد الذي أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن 4 سنوات بحقه

أصدرت السلطات السعودية، الأحد، حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الداعية عصام العويد، بعد أكثر من عامين ونصف العام على توقيفه. وذكر حساب “معتقلي الرأي” المعني بالموقوفين سياسيًا في المملكة، أن “محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة هي من أصدرت حكما بالسجن على الشيخ العويد”، دون مزيد من التفاصيل. جديد اب برس : ​ Advertisements 🔴عاجل

محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c46"> عاجل

محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. 🔴عاجل

محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019 /photo/1 /photo/1 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c46"> كانت السلطات السعودية قد اعتقلت العويد في فبراير/ شباط 2017، بتهمة «تمويل منظمات إرهابية»، وهو ما نفته أسرته، وفق تقارير صحفية. يُعد العويد واحداً من أبرز الدعاة السعوديين، وله مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة. تواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات منذ أكثر من عامين، ولا تزال التوقيفات مستمرة رغم أن الرياض التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، تحاول التغلب على تلك الانتقادات الشديدة لسجلها في حقوق الإنسان، وضمن ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء، وحرب اليمن المدمرة.



فعلى الرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة. بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحد أبرز الدعاة السعوديين.. هذا هو عصام العويد الذي أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن 4 سنوات بحقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.