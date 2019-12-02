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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. اخر تحديث لأسعار الصرف.. الريال اليمني يواصل الانهيار أمام العملات الأخرى

واصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، اليوم الإثنين، كانون الأول 02، 2019. وفيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن جديد اب برس : Advertisements ​ أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 579 الريال السعودي: 152.5 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 581 الريال السعودي: 152.9

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