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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : ماذا يحدث في السعودية؟.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بحق أكثر من 100ضابط في الحرس الوطني (تفاصيل)

صدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يخص ضباط في وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فغن الأمر الملكي ينص على ترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.

فيما قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة.

وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".

وهنأ الأمير خالد الضباط المترقين بهذه المناسبة، ناقلاً لهم تهنئة وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، على هذه الثقة الملكية "التي ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من التفاني لخدمة الدين والملك والوطن، متمنياً لهم دوام التوفيق".

من جهتهم، عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بالثقة الملكية الكريمة التي ستكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد، رافعين في الوقت ذاته، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد ووزير الحرس الوطني على هذه الثقة في ظل دعمهم اللا محدود والذي يحظى به جميع منسوبي القطاعات العسكرية. جديد اب برس : Advertisements ​

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