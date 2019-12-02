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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجنرال علي محسن الاحمر يصعق عيدروس الزبيدي ويصدم كل ابناء الجنوب بهذا التصريح الصارم الذي ينهي حلم الجنوبيين بدولتهم المستقلة



بشر نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، بقرب تحرير العاصمة اليمنية صنعاء , وهو يؤكد على أهمية "عودة الدولة إلى العاصمة المؤقتة مشيرا أن تنفيذ اتفاق الرياض سيعقبه تحرير العاصمة المكبّلة بفلول الإمامة الجديدة".

وأضاف نائب الرئيس في برقية تهنئة للرئيس بمناسبة الذكرى52 لعيد الاستقلال، أن " أعين اليمنيين تتجه صوب عدن وتترقب بعد وصول الحكومة أن يتبعها عودة بقية سلطات الدولة ومؤسساتها، لكي تتمكن البلاد من استكمال معركة التحرير وخوض معركة البناء والتنمية وصولاً إلى اليمن الاتحادي الجمهوري المكون من ستة أقاليم والذي توافق عليه اليمنيون".

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الجنرال علي محسن الاحمر يصعق عيدروس الزبيدي ويصدم كل ابناء الجنوب بهذا التصريح الصارم الذي ينهي حلم الجنوبيين بدولتهم المستقلة

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