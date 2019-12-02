إب.. مقتل مواطن برصاص مسلحين وانتحار آخر لأسباب معيشية

قتل مواطن برصاص مسلحين في مديرية حزم العدين، غرب إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن " علي قاسم العمراني" ـ 36 سنة ـ قتل الليلة الماضية، برصاص مسلحين مجهولين في الخط الرابط بين منطقتي " بني حرب، والمزارقة" بمديرية حزم العدين.



وأشارت المصادر إلى أن " العمراني" قتل برصاص مسلحين تقطعوا له أثناء مروره ليلاً في الطريق وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص، في حادثة لم تعرف دوافعها بعد.



في سياق متصل أقدم المواطن " ع س م" من أهالي مديرية العدين، على الانتحار، لأسباب معيشية وفق مصادر محلية.



وأفادت المصادر أن المواطن الذي يمتهن " بيع القات "، أقدم على الانتحار شنقا في منطقة "عنة" بمديرية العدين غرب اب، بعد تدهور أوضاعه النفسية الناجمة عن التدهور المعيشي الذي كان يعشيه في أيامه الأخيرة.



وسجلت محافظة إب 14 حالة انتحار خلال العام الجاري، في ظل تفاقم الظاهرة وارتفاع ضحاياها طوال سنوات الحرب لأسباب تتعلق معظمها بحالة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين



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