طفل يقتل أمه أثناء عبثه بالسلاح في فرع العدين غرب إب

قتلت امرأة وجنينها برصاص أحد أطفالها أثناء عبثه بالسلاح، في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن امرأة قتلت مع جنينها بمنطقة "المعبر" بمديرية فرع العدين غرب إب، بعد أن أطلق عليها الرصاص طفلها الصغير البالغ من العمر ثمان سنوات، أثناء عبثه بالسلاح.
وكانت الأم القتيلة زوجة "مهيوب طاهر المرادي" 38 عام، حامل في شهرها الثامن قبل أن تقتل، وفق المصادر المحلية.
وتسببت جرائم العبث بالسلاح المنتشر بشكل واسع في المحافظة بجرائم قتل عدة أودت بحياة عشرات المدنيين خلال السنوات الأخيرة.
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