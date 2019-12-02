دفع 100 مليون دولار.. حساب شهير يكشف تفاصيل عملية نصب تعرض لها ابن سلمان لتنظيم مباراة على أرض السعودية

كشف حساب “مفتاح” الشهير على تويتر، السر وراء دفع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، (100 مليون دولار) لشراء حقوق تنظيم نزال بطولة العالم في ملاكمة الوزن الثقيل المقررة في السابع من ديسمبر الحالي، بين البريطاني “أنتوني جوشوا” و “أندي رويز” على أرض السعودية.

وقال الحساب الشهير في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن صحيفة تلجراف البريطانية نشرت في أغسطس الماضي، خبراً مفاده ان ابن سلمان دفع نحو 100 مليون دولار لشراء حق تنظيم مباراة بطولة ملاكمة الوزن الثقيل في السعودية، مرجحاً والكلام لـ”مفتاح” أن تكون هذه الاموال دفعت بهدف تنظيم فوز البريطاني “أنتوني جوشوا” على منافسه بطل العالم الأميركي “أندي رويز”.!

ويقول “مفتاح” إن السبب وراء هذا الترجيح هو أن منسق صفقة الـ 100 مليون دولار مع ابن سلمان هو صديق مقرّب من “أنتوني جوشوا”، وهو الملياردير “فرانك سميث” المدير التنفيذي لشركة تنسيق مباريات الملاكمة في العالم.

ونشر “مفتاح” تغريدة لـ” فرانك سميث” يعلن فيها وصوله إلى الرياض للاشراف على المباراة.

وزاد الحساب الشهير في تحليله لما يجري قائلاً :” وبحسب مقال بصحيفة Business Insider في مارس 2017: (“فرانك سميث” هو ملياردير بريطاني مغامر طائش في الـ 26 من عمره، تحول من طفل يقدم الشاي والبيتزا إلى لاعبي الملاكمة إلى ملياردير في أقل من عقد، بسبب تنسيق صفقات الملاكمة، وخاصة لصديقه الملاكم “جوشوا”).

ويقول الحساب السعودي “مفتاح” إن ما تبين له أن ابن سلمان تم خداعه على يد الملياردير “فرانك سميث” تاجر صفقات مباريات الملاكمة، ليدفع 100 مليون دولار لأجل مباراة قد تكون نتيجتها غير نزيهة.

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وسميث بحسب وصف مقال Business Insider هو مجرد تاجر مقتنص للأثرياء عبر العالم.

وفي السياق ذاته اكتسح آلاف المشجعين البريطانيين منصة بيع التذاكر الخاصة بنزال الدرعية التاريخي للملاكمة، الذي سيجمع الملاكم البريطاني آنتوني جوشوا مع خصمه المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور في النزال الذي سيقام السبت المقبل على ميدان الدرعية وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وبحسب إحصائيات اللجنة المنظمة للنزال والمسؤولة عن بيع التذاكر، فإن نصف مبيعات تذاكر النزال المرتقب قد تم شراؤها من قبل جماهير المملكة المتحدة وعدد آخر من المشجعين من 65 دولة حول العالم دعماً للملاكم البريطاني “جوشوا”، الذي يحظى بشعبية هائلة في بريطانيا وخارجها، في ظل التسهيلات التي وضعتها القيادة الرشيدة للسياح الأجانب وسهولة استخراج تأشيرات الزيارة بكل يسر وسهولة وخلال دقائق معدودة.

هذا وقام الملاكم جوشوا بجولة في ملعب الدرعية أرينا التي تضم 15000 مقعدًا بعد وصولة إلى السعودية، في الوقت الذي يستعد فيه الملاكم البريطاني لمواجهة الإعادة أمام أندي رويز.

وقد حصل أنتوني جوشوا على أول نظرة لملعب الدرعية أرينا قبل أقل من أسبوعين نزال الإعادة مع أندي رويز.

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