الزُبيدي : المرحلة القادمة هي مرحلة تنفيذ إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أن المرحلة القادمة هي مرحلة تنفيذ اتفاق الرياض .. مؤكداً على وجوب أن يتم التعامل معها بجدية لتنعكس إيجابا على الأوضاع المعيشية للمواطنين والأمن والاستقرار في الجنوب .



وشدد على ضرورة توجيه كافة الجهود نحو محاربة الميليشيات الحوثية وصد التمدد الفارسي الذي تسعى لتنفيده تلك المليشيات في المنطقة.

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جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً ضم عدداً من قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية الجنوبية، وذلك ضمن خطة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، للقاء كافة قادة الألوية والوحدات العسكرية الجنوبية.

واستعرض الاجتماع، أداء قيادة المجلس الانتقالي في إطار حوار جدة واتفاق الرياض والجهود النبيلة لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للوصول للنتائج المرجوة.

وأكد الزبيدي على ضرورة المحافظة على الجاهزية العالية والحفاظ على الآليات والوسائل في الألوية والوحدات التي تمثل القوة الفاعلة في الحفاظ على أمن واستقرار الجنوب.