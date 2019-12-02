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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يوجه بنقل الجريح باحمدان إلى الخارج لتلقي العلاج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365
وجه رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزُبيدي، ظهر اليوم بنقل الجريح سعيد أحمد باحمدان، إبن مديرية غيل باوزير، للعلاج في الخارج .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها للإطمئنان على باحمدان وذلك استجابة للنداء الذي وجهه أبناء محافظة حضرموت.
وخلال الزيارة، أطمأن الزبيدي على صحة الجريح البطل باحمدان، وحث الأطباء المعالجين على إيلائه العناية الطبية اللازمة، كما وجه رئيس دائرة الشهداء والجرحى في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، بمتابعة إجراءات نقله إلى الخارج لاستكمال العلاج.
وطمأن الزُبيدي في ختام زيارته أسرة الجريح باحمدان بأن المجلس الانتقالي سيقف إلى جانبهم حتى يعود إليهم سالماً معافى بإذن الله.
الجدير بالذكر أن الجريح سعيد باحمدان، هو أحد منتسبي القوات الجنوبية، وأصيب خلال تصديه بمعية زملائه لأحداث الفوضى التي حاولت أن تختلقها بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون في شهر أغسطس الماضي.
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