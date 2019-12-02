الخنبشي والبحسني يزوران المجمع القضائي والشؤون القانونية والمعرض العسكري الأول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

زار نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم المجمع القضائي ومكتب الشؤون القانونية والمعرض العسكري الأول بمدينة المكلا.



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وتعرف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت على سير العمل في المجمع القضائي ومكتب الشؤون القانونية والجهود التي بذلت في سبيل إعادة العمل بها بعد أن طالها التدمير الممنهج خلال السنوات الماضية.

كما زار نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت المعرض العسكري الأول الذي أقامته شعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بالتنسيق مع قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية، والذي يحتوي على 500 صورة توثق مسيرة القوات العسكرية والأمنية في حضرموت خلال السنوات الأربع الماضية وجهودها في إنجاح عمليات فرض الأمن ونشر الطمأنينة وتحقيق الإستقرار ومحاربة الجماعات الإرهابية.

رافقه خلال الزيارة عدد من المسؤولين بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة ومديرية مدينة المكلا.