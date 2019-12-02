الخنبشي والبحسني يطلعان على تجهيزات قناة حضرموت الفضائية "الرسمية".. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اطلع نائب رئيس الوزراء الاستاذ سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم على التجهيزات الفنية لقناة حضرموت الفضائية الرسمية التي يتم التحضير لإنطلاق بثها مطلع العام القادم.



وأشاد نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت عقب جولة قاما بها في مكاتب واستديوهات القناة استمعوا خلالها لشرح مفصل عن تحضيرات القناة لمرحلة البث من قبل المسؤول الفني للقناة احمد باجبير، بما تم إنجازه في مجال توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لعمل القناة وتزويدها بأجهزة حديثة وذات جودة عالية ستمكنها من الأنطلاق بقوة والمنافسة في عالم الإعلام المرئي وخدمة خطط التنمية والبناء.

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وقال محافظ حضرموت في تصريح له خلال الزيارة بأن البث الرسمي للقناة سيكون مع مطلع العام القادم 2020م بعد أن استكمل العمل في بناء الاستديوهات وربط الأجهزة وتركيبها ولم تبقى سوى عدة أجهزة ستصل قريبا، داعيا كادر العمل إلى العمل بجدية من أجل خدمة حضرموت والمجتمع عبر هذه النافذة الفضائية، وموجها بتوفير خبير دولي في مجال القنوات الفضائية ستتكفل السلطة المحلية بتوفير مستحقاته لمدة عام كامل حتى تتم الاستفادة منه ومن خبرته في مجال الإعلام المرئي.

رافقه خلال الزيارة عدد من المسؤولين بالمكاتب التنفيذية بالمحافظة ومديرية مدينة المكلا.