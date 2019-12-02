شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أحد أبرز الدعاة السعوديين.. هذا هو عصام العويد الذي أصدرت محكمة سعودية حكماً بالسجن 4 سنوات بحقه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت السلطات السعودية، الأحد، حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الداعية عصام العويد، بعد أكثر من عامين ونصف العام على توقيفه.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” المعني بالموقوفين سياسيًا في المملكة، أن “محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة هي من أصدرت حكما بالسجن على الشيخ العويد”، دون مزيد من التفاصيل.

جديد الخليج 365:

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محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019 "> معتقلي الرأي✔@m3takl عاجل

محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. 🔴عاجل

محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019 /photo/1 ١٢٠ 🔴عاجل

محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر 🔴عاجل

محكمة الإرهاب - الجزائية المتخصصة - تصدر حُكماً بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ #عصام_العويد بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقاله التعسفي. pic.twitter.com/0VJjIyOSfS — معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019

كانت السلطات السعودية قد اعتقلت العويد في فبراير/ شباط 2017، بتهمة «تمويل منظمات إرهابية»، وهو ما نفته أسرته، وفق تقارير صحفية.

يُعد العويد واحداً من أبرز الدعاة السعوديين، وله مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة.

تواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات منذ أكثر من عامين، ولا تزال التوقيفات مستمرة رغم أن الرياض التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، تحاول التغلب على تلك الانتقادات الشديدة لسجلها في حقوق الإنسان، وضمن ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء، وحرب اليمن المدمرة.

فعلى الرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.

بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.