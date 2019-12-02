شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الجمهورية يشيد بمواقف الإمارات إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 أشاد رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب اليمن وشرعيتها الدستورية..مثمناً الدعم الاغاثي والإنساني والتنموي المقدم لليمن في مختلف المجالات.

جاء ذلك في برقية بعثها رئيس الجمهورية، اليوم، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، هنأه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. Advertisements وعبر الرئيس عن أحر التهاني وأطيب التبريكات لسموه بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق التقدم والازدهار. كما بعث الرئيس برقية مماثلة إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والى ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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