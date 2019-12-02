الخنبشي والبحسني يدشنان مشروع توزيع جوالات خاصة لضباط التراصد الالكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

دشن نائب رئيس الوزراء سالم احمد الخنبشي ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم، مشروع توزيع جوالات خاصة لضباط الترصد الالكتروني في مديريات ساحل حضرموت بتمويل من قبل منظمة الصحة العالمية.



وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري، بأنه تم صرف تلفونات خاصه بضباط الترصد الالكتروني من أجل الاسهام في رصد الأوبئة والابلاغ الفوري عنها لعدد 99 عاملا صحيا في الترصد وفريق الاستجابه السريعة بدعم من منظمة الصحه العالمية واسهاما منها في تقوية سلسلة الترصد الوبائي وتحسين رصد الاوبئة والابلاغ عنها فورا.

واشار الدكتور الجريري بأن ضباط الترصد الالكتروني بالمديريات كان لهم دور كبير في الكشف المبكر عن كثير من الأوبئة والأمراض الأمر الذي جنب المحافظة الكثير من المخاطر والمضاعفات والكوارث، داعيا كوادر الترصد إلى بذل مزيد من الجهود ومواصلة النجاحات التي حققوها خلال المرحلة الماضية، ومتقدما بالشكر والتقدير لمنظمة الصحة العالمية ولجهودها في دعم برنامج الترصد الوبائي وبقية البرامج والخطط الصحية بالمحافظة.

Advertisements

وتحتوي هذه الجولات على برنامج خاص لتسجيل ورفع البيانات بشان الأوبئة التي يتم الترصد عنها والابلاغ الفوري بها حتى تصل لكل من هو داخل النظام من اصحاب القرار على مستوى المديرية والمحافظة والوزارة والمنظمة.

حضر التوزيع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بحضرموت الدكتور علي جعول ومدير برنامج الترصد الوبائي والتدخل السريع بمكتب منظمة الصحه العالميه عدن الدكتورة لينا خنبري ورئيس فريق المنظمه الزائر للمحافظه من مكتب عدن الدكتور باسل عبادي وعدد من المسؤولين بقطاع الصحة بساحل حضرموت.